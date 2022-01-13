Украина

Стали известны соперники и даты контрольных матчей полтавчан.

Соперниками Ворсклы на зимних сборах в Турции должны стать польский Лодзь и казахстанские Атырау и Каспий — сообщил официальный сайт клуба.

17 января команда выйдет из отпуска, а 23 января отправится в Турцию.

На 9 февраля запланирована встреча с Лодзем, на 12 февраля — с Атырау, на 18 февраля — с Каспием.

Информация о соперниках и датах спаррингов является предварительной и может меняться.

Ранее сообщалось, что Ворскла зимой планирует провести четыре контрольных поединка.