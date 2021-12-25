Хавбек закарпатского клуба может сменить клубную прописку.
Эльдар Кулиев, ФК Минай
25 декабря 2021, 18:39
Полузащитник Миная Эльдар Кулиев может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Azerisport.com.
По информации источника, в услугах 19-летнего украинца заинтересованы полтавская Ворскла и азербайджанский Сабах, однако последний может оформить переход только летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Кулиев провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отличался.
Отметим, что неделю назад в азербайджанский Карабах перешел нападающий Миная Рустам Ахмедзаде.
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