Украина

Луганчане отправились на сбор в Турцию.

Луганская Заря отправилась в турецкий город Белек, в котором проведет первый тренировочный сбор.

Виктор Скрипник взял с собой 31 футболиста, среди которых все зимние новички команды, кроме Олега Данченко. Экс-футболист Черноморца присоединится к команде несколько позже по семейным обстоятельствам.

Отметим отсутствие в списке футболистов защитника команды Руфати, а также хавбеков Казакова и Кочергина.

Первый тренировочный сбор команды продлится с 16 января по первое февраля.

За это время "черно-белые" проведут спарринги с такими командами как Погонь, Актобе, Ракув и сербский Спартак.

Ранее Заря объявила о продлении контракта с одним из своих воспитанников.