Украина

Специалист рассказал о подготовке команды.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился планами команды на период учебно-тренировочных сборов.

"На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку.

На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику", – рассказал Маркевич в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, игроки Мариуполя вышли из отпуска в начале этой недели.