Специалист рассказал о подготовке команды.
Остап Маркевич, ФК Мариуполь
20 января 2022, 14:33
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился планами команды на период учебно-тренировочных сборов.
"На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку.
На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику", – рассказал Маркевич в комментарии телеканалу Футбол.
Напомним, игроки Мариуполя вышли из отпуска в начале этой недели.