Стали известны два спарринг-партнера "азовцев".
Игроки Мариуполя, фото Мариуполь
15 января 2022, 00:45
Мариуполь в рамках подготовки к весенней части сезона проведет два контрольных матча на сборах в Турции.
Как сообщает официальный сайт клуба, азовцы сыграют против Силекса из второго дивизиона Северной Македонии и против Карпат.
Матч с македонцами запланирован на 6 февраля, тогда как с львовянами встреча состоится 19 февраля.
Отметим, что Мариуполь после первой части сезона расположился на последнем месте турнирной таблицы.