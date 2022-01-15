Украина

Стали известны два спарринг-партнера "азовцев".

Мариуполь в рамках подготовки к весенней части сезона проведет два контрольных матча на сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт клуба, азовцы сыграют против Силекса из второго дивизиона Северной Македонии и против Карпат.

Матч с македонцами запланирован на 6 февраля, тогда как с львовянами встреча состоится 19 февраля.

Отметим, что Мариуполь после первой части сезона расположился на последнем месте турнирной таблицы.