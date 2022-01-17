Украина

Футболисты уже начали проходить традиционный медосмотр.

Сегодня, 17 января, футболисты Мариуполя вышли из отпуска и приступили к традиционному медицинскому обследованию. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".

Медицинское обследование для игроков команды Остапа Маркевича пройдет в два этапа. Сегодня в клинике побывали 14 футболистов, среди которых оказались Турбаевский, Жук, Стасюк, Меличенко, Удод, Чех, Мишнев, Топалов, Петерман, Хромей, Шостак, Плакса, Вьюнник и Свитюха.