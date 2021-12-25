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Украинский специалист поделился своими мыслями после продления контракта с молдавским клубом.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал новый контракт с молдавским клубом, который был продлен до конца 2024 года.

"Новый контракт означает, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году мы снова пробились в групповую стадию еврокубков.



Каждый год это всегда новый путь. Есть потери в команде, но я знаю, что мы сможем их восполнить. Есть достаточно игроков на примете, которых мы хотели бы видеть в команде. Сейчас ведется работа в этом направлении. Делаем все для этого. Возможно, в следующем году станем лучше и сильнее.



Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы (Шерифу предстоит сыграть с Брагой — прим.)? Соперник не простой. Серьезный португальский клуб, который чувствует себя хорошо в чемпионате. Всегда претендует на высокие места и каждый год в первой четверке. Практикует техничный футбол. Крепкая команда. Мне уже доводилось играть против Браги, когда я работал в Заре. Мы тогда прошли по сумме двух матчей — сыграли 1:1 дома, на выезде было 2:2. Постараемся изучить их хорошо. Понимаем, что чемпионат Португалии в самом разгаре, у них будут игры. В этом плане им легче. Мы со своей стороны будем серьезно готовиться и хотим подойти к матчам в оптимальной форме. Есть желание двигаться дальше", — приводит слова Вернидуба пресс-служба Шерифа.

Также украинский специалист поздравил всех болельщиком с наступающими праздниками.

"Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим 2022 годом. 2021 уходит. Я думаю, что это был замечательный год. Для Шерифа в том числе. Мы хорошо поработали, о нас узнал, пожалуй, весь футбольный мир. Хочу пожелать всем нашим болельщикам и почитателям удачи, счастья, здоровья, мира. Пусть в новом году те эмоции, которые они пережили вместе с нами, умножатся. Мы постараемся им в этом помочь", — добавил Вернидуб.