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Вратарь рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился мнением об учебно-тренировочном сборе команды в испанской Мурсии

"Все хорошо. Поле, погода и все условия подходят для тренировок. С улыбкой готовимся ко второй части сезона. Погода – то, что нужно для тренировок. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий.

Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что на сегодняшний день немаловажно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся.

В общей сложности сборы продлятся 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и психологическом плане все будет хорошо", – рассказал Бущан в комментарии официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Артем Беседин и Витиньо вылетели из тренировочного процесса Динамо.