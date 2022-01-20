У 22-летнего украинца небольшое повреждение.
Ефим Конопля, ФК Шахтер
20 января 2022, 20:37
Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля пропускает тренировки Шахтера на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
У 22-летнего украинца, который в нынешнем сезоне провел 11 поединков за "горняков", небольшое повреждение. Сроки его восстановления не называются.
Отметим, что из-за повреждений первый сбор пропускают Сергей Кривцов и Манор Соломон.
Напомним, первый спарринг "горняки" проведут 24 января против Вольфсбергера.
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