Украина

У 22-летнего украинца небольшое повреждение.

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля пропускает тренировки Шахтера на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

У 22-летнего украинца, который в нынешнем сезоне провел 11 поединков за "горняков", небольшое повреждение. Сроки его восстановления не называются.

Отметим, что из-за повреждений первый сбор пропускают Сергей Кривцов и Манор Соломон.

Напомним, первый спарринг "горняки" проведут 24 января против Вольфсбергера.

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