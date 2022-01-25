Украина

Венгерская команда арендовала украинца за 100 тысяч евро.

У венгерского Фехервара будет возможность выкупить полузащитника киевского Динамо Богдана Леднева за два миллиона евро. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей передаче Циганик LIVE.

По информации источника, руководство венгерского клуба заплатило киевлянам 100 тысяч евро за аренду 23-летнего украинца. Арендное соглашение Леднева рассчитано на один год.

Также в случае выкупа футболиста Фехерваром, у Динамо будет право первоочередного выкупа за 3 млн евро.

В нынешнем сезоне Леднев провел 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Отметим, что в составе Фехервара уже выступают два украинца — Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.