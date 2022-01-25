Венгерская команда арендовала украинца за 100 тысяч евро.
Богдан Леднев, ФК Динамо
25 января 2022, 00:16
У венгерского Фехервара будет возможность выкупить полузащитника киевского Динамо Богдана Леднева за два миллиона евро. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей передаче Циганик LIVE.
По информации источника, руководство венгерского клуба заплатило киевлянам 100 тысяч евро за аренду 23-летнего украинца. Арендное соглашение Леднева рассчитано на один год.
Также в случае выкупа футболиста Фехерваром, у Динамо будет право первоочередного выкупа за 3 млн евро.
В нынешнем сезоне Леднев провел 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Отметим, что в составе Фехервара уже выступают два украинца — Иван Петряк и Евгений Макаренко.
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