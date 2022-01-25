Форвард Шахтера прокомментировал положительный исход товарищеского матча своей команды.
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25 января 2022, 12:22
Донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольсберг в товарищеском поединке (4:1).
Нападающий "горняков" Жуниор Мораес прокомментировал исход поединка, в котором ему удалось отметиться дублем.
"Я счастлив вернуться на поле и забить. Мы все понимаем философию Де Дзерби и рады победе. Последний раз дважды забивал в ворота Ворсклы.
Нужно поздравить наших молодых ребят, они были сконцентрированы на победе и добились своего. У Тобиаса очень большой потенциал, у него большое желание к прогрессу и обучению", — сказал украинец в интервью Футбол News.
Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Вольсберг.