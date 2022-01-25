Украина

Форвард Шахтера прокомментировал положительный исход товарищеского матча своей команды.

Донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольсберг в товарищеском поединке (4:1).

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес прокомментировал исход поединка, в котором ему удалось отметиться дублем.

"Я счастлив вернуться на поле и забить. Мы все понимаем философию Де Дзерби и рады победе. Последний раз дважды забивал в ворота Ворсклы.

Нужно поздравить наших молодых ребят, они были сконцентрированы на победе и добились своего. У Тобиаса очень большой потенциал, у него большое желание к прогрессу и обучению", — сказал украинец в интервью Футбол News.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Вольсберг.