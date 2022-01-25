Украина

Функционер прокомментировал переход хавбека.

Президент Десны Владимир Левин поделился своим мнением о ситуации вокруг скандального перехода полузащитника Владислава Калитвинцева.

Калитвинцев присоединился к Александрии в зимнее трансферное окно, но оказалось, что у него имеется два действующих контракта.

"Десна подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в Александрию и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде. Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги, – рассказал Левин в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что президент Десны надеется избежать трансферного бана за долг перед Константином Димой.