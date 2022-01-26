Украина

Хавбек "горняков" рассказал о причинах своего отсутствия на сборах команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон прокомментировал свое отсутствие на первом учебно-тренировочном сборе "горняков".

"Я не из тех, кто много рассказывает, но в этот раз я почувствовал, что мне это нужно. Последние четыре года меня мучают хронические боли в голенях обеих ног, особенно в икрах, боли, которые сопровождаются судорогами, онемением, покалыванием и жжением.

Боль появлялась в основном во время матчей в определенные периоды и не регулярно. За четыре года меня обследовало множество врачей и физиотерапевтов, я сдал множество анализов и никто не смог поставить точный диагноз. Я много изучал эту тему, но мои симптомы вводили в заблуждение, и однозначного ответа не было. Мне пришлось приспособиться и научиться справляться с болью.

Сегодня я рад сообщить, что врачи смогли диагностировать мою травму. Я немедленно вылетел в США, чтобы решить эту проблему, в одном из лучших в мире центров, занимающихся лечением подобного. Только близкие мне люди и врачи знали, с чем я столкнулся и как я страдал.

Счастлив, что все это осталось позади. Очень скоро вернусь на поле, делая то, что люблю больше всего, уже без боли (Компартмент-синдром)", — написал Соломон на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Коноплянка ведет переговоры с двумя зарубежными командами.