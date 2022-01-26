Украина

Лассана Файе продолжит карьеру в Украине.

Нидерландский левый защитник Лассана Файе подписал соглашение со львовским Рухом.

Футболист взял себе футболку с 43 номером.

Файе является воспитанником роттердамской Спарты, после чего он перешел в академию ПСВ. Последним клубом защитника был АДО Ден Хааг, который он покинул в конце 2020 года, после чего на правах свободного агента присоединился в львовянам.

Всего на счету Файе 55 матчей на высшем уровне в Эредивизи, в которых он отличился двумя голевыми передачами.

Ранее Рух объявил о подписании контракта с французским вингером.