Украина

Хорватский специалист доволен прогрессом украинского форварда.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал тот факт, что нападающего Артема Довбика признали лучшим форвардом УПЛ в 2021 году.

"Я не удивлен этой победе Довбика. Артем сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов... Пока такого форварда в Украине нет. Довбик – самый лучший! Он всегда хочет прогрессировать. Артем получил тяжелую травму, пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол в ворота Ворсклы в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи со следующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которыми он подкрепляет свои амбиции.

Переход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет собственное мнение. Команда играет на него и он успешно играет для команды. Это синергия его и коллектива.

Довбик можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с Мариуполем. Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, думающий о коллективе — это и есть наша сила!

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в Днепре-1, сколько может, и строить команду вместе с ним. Знаем, как он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться цели. Мне нужны исполнители, делающие разницу", — приводит слова Йовичевича пресс-служба Днепра-1.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 поединков, в которых забил 14 голов и отдал пять ассистов.

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