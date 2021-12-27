Украина

Украинский форвард рассказал о своем переезде в Данию.

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик прокомментировал свой прошлый переход в датский Мидтьюлланд в сезоне-2017/18.

"Впервые уезжать в Европу страшно не было. Наверное, я еще до конца не понимал, хочу ли ехать. Даже до конца не понимал, куда еду. Приехали во Францию, а уже вечером я в Дании. Ехал на медосмотр в Ланс из Лиги 2.

Если бы я конкретно знал, куда еду, наверное, готовил бы себя психологически. А так приехал во Францию, сидим, агент говорит: "Если сейчас что-то там поменяется, ждем ответа от одной команды". Мы только приземлились, но они сразу же одобрили трансфер.

В итоге медосмотр в Ланс не проходил, сразу свернул на другой путь. Приехали, распечатали контракт, расписались. В Дании хороший рынок для трамплина в более серьезный чемпионат. Они перед мной продали игрока в Кристал Пэлас за 12 млн евро, которого купили за 400 тысяч евро", — сказал Довбик в эфире YouTube-канала BurBuzz.

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