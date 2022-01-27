Львовский клуб продолжает усиливать свой состав перед второй половиной сезона.
Эдсон, ФК Рух
27 января 2022, 17:40
Львовский Рух на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Эдсона.
Детали сделки с 23-летним бразильцем не разглашаются.
Эдсон начал свою карьеру в Алекрине, после чего перебрался в Глобо, выступающий в бразильской Серии С. С 2020 года Эдсон выступал за Байю. В прошлом году он провел 13 поединков в бразильской Серии А.
Отметим, что ранее Рух подписал француза Фредди Плюмана и голландца Лассану Файе.
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