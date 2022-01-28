Украина

Сергей Чоботенко рассказал о тренировках на сборах.

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко прокомментировал подготовку команды ко второй половине нынешнего сезона.

"На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры. Играем в держание мяча с минимумом касаний, в футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи", - приводит слова Чоботенко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Шахтер проведет спарринг с Мариуполем вместо встречи с солигорцами.

После 18 игр Мариуполь набрал всего лишь восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.