Наставник "азовцев" затронул тему судейства в украинской Премьер-лиге.
ОСТАП МАРКЕВИЧ, ФК МАРИУПОЛЬ
27 января 2022, 21:14
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич раскритиковал судейство в украинской Премьер-лиге.
"У меня нет страха. Наш тренерский штаб знает, что делает. Мы полностью выкладываемся и ребята воспринимают нашу информацию. Есть обстоятельства, которые помешали нам в первой части сезона.
Речь о судействе. Знаю, что многие тренеры боятся говорить об арбитрах, чтобы потом не начали убивать команду. Я просто хочу, чтобы весь украинский футбол понял, что невозможно купить себе славу. Это временный момент", — приводит слова Маркевича ТК Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Шахтер проведет спарринг с Мариуполем вместо встречи с солигорцами.