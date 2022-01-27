Украина

Наставник "азовцев" затронул тему судейства в украинской Премьер-лиге.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич раскритиковал судейство в украинской Премьер-лиге.

"У меня нет страха. Наш тренерский штаб знает, что делает. Мы полностью выкладываемся и ребята воспринимают нашу информацию. Есть обстоятельства, которые помешали нам в первой части сезона.

Речь о судействе. Знаю, что многие тренеры боятся говорить об арбитрах, чтобы потом не начали убивать команду. Я просто хочу, чтобы весь украинский футбол понял, что невозможно купить себе славу. Это временный момент", — приводит слова Маркевича ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Шахтер проведет спарринг с Мариуполем вместо встречи с солигорцами.