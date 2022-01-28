Украина

Украинский голкипер получил повреждение в контрольном матче.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет получил травму в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Испании. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

20-летний украинец появился в матче, выйдя на замену после перерыва, но уже на 56 минуте столкнулся с соперником и был вынужден досрочно покинуть поле.

По информации источника, у Нещерета перелом носа и сотрясение мозга. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что делегация Динамо вернулась в Киев после первого сбора в Испании.