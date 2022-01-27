Украина

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В заключительном контрольном матче на сборах в Испании киевское Динамо расписало мировую с норвежским клубом Буде-Глимт (1:1).

Команда Мирчи Луческу первой открыла счет в матче, когда на двадцатой минуте результативным ударом отметился Витиньо, но в концовке первого тайма гости из Норвегии сравняли счет усилиями Бонифацио.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Динамо – Буде-Глимт 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифацио, 38.

Динамо (первый тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Бущан 58), Кендзера, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко 71), Шапаренко (Шепелев 76), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх 81), Гармаш.