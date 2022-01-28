Украина

Команда получит отдых и отправится на второй сбор.

Киевское Динамо после спарринга с Буде-Глимтом завершило первый сбор в Испании и вернулось в Украину.

Футболисты по прибытию в аэропорт Борисполь разъехались по домам. Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.

Вратарь Руслан Нещерет, получивший травму головы в матче против норвежцев, с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования.

Отмечается, что 30 января футболисты и тренеры соберутся на клубной базе, где проведут тренировку. 31 января они отправятся в Турцию на второй сбор. Продлится он до 10 февраля.

Напомним, на первом сборе "бело-синие" обыграли Атлетико Пульпиленьо (4:0), Расинг Унион (4:0), Мурсию (3:1) и сыграли вничью с Буде-Глимтом (1:1).

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