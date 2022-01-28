Команда получит отдых и отправится на второй сбор.
Фото ФК Динамо
28 января 2022, 10:50
Киевское Динамо после спарринга с Буде-Глимтом завершило первый сбор в Испании и вернулось в Украину.
Футболисты по прибытию в аэропорт Борисполь разъехались по домам. Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.
Вратарь Руслан Нещерет, получивший травму головы в матче против норвежцев, с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования.
Отмечается, что 30 января футболисты и тренеры соберутся на клубной базе, где проведут тренировку. 31 января они отправятся в Турцию на второй сбор. Продлится он до 10 февраля.
Напомним, на первом сборе "бело-синие" обыграли Атлетико Пульпиленьо (4:0), Расинг Унион (4:0), Мурсию (3:1) и сыграли вничью с Буде-Глимтом (1:1).
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