Украина

Наставник харьковского клуба рассказал о разгромном поражении в спарринге.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал стартовое поражение на учебно-тренировочном сборе в Турции от Брегальницы (0:4) из Северной Македонии.

"В таких матчах результат не важен. Учитывая нашу дорогу, шесть с половиной часов на автобусе до Киева, потом перелет, добрались до гостиницы только в пол седьмого, поспали 4 часа. Эта игра у нас была запланирована давно.

Мы могли отказаться от нее, в любом случае сделали бы тренировку. Но я посчитал, что игра есть игра. Это ни в коем случае не оправдание, но переход с синтетики на зеленое поле тоже сказался. Ребята подсели, было большое количество брака.

Мы не берем эту игру во внимание. Она показала наши ошибки и то, на каком уровне мы сейчас находимся. Но до первой официальной встречи у нас ровно месяц, так что время подготовиться есть", — приводит слова Кривенцова ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Металлист 1925 — Брегальница.