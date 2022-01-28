Львовский клуб объявил о трансфере еще одного легионера.
эль-хаджи диав, фото рух
28 января 2022, 21:36
Экс-футболист Анже, Кана и ряда других клубов Эль-Хаджи Диав подписал контракт с Рухом.
Последним клубом сенегальца был Жальгирис, с которым защитник дебютировал в Лиге чемпионов.
Контракт подписан до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, Рух заплатил за футболиста 100 тысяч евро.
В текущем сезоне Диав сыграл за Жальгирис 7 матчей, в которых сумел дважды поразить ворота соперников.
Ранее Рух объявил о подписании бразильского хавбека Эдсона.