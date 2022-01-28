Украина

Львовский клуб объявил о трансфере еще одного легионера.

Экс-футболист Анже, Кана и ряда других клубов Эль-Хаджи Диав подписал контракт с Рухом.

Последним клубом сенегальца был Жальгирис, с которым защитник дебютировал в Лиге чемпионов.

Контракт подписан до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, Рух заплатил за футболиста 100 тысяч евро.

В текущем сезоне Диав сыграл за Жальгирис 7 матчей, в которых сумел дважды поразить ворота соперников.

Ранее Рух объявил о подписании бразильского хавбека Эдсона.