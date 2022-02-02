Украина

На счету 28-летнего украинца всего лишь три поединка за закарпатский клуб в УПЛ.

Минай на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Сергея Мякушко.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

28-летний украинец присоединился к Минаю осенью прошлого года, однако за это время провел всего лишь три встречи в УПЛ.

До перехода в закарпатский клуб Мякушко выступал за Динамо, Ворсклу, Карпаты, Говерлу, Оболонь, Алькоркон и Подбескидзе.

Ранее Минай объявил о подписании двух опытных футболистов.