На счету 28-летнего украинца всего лишь три поединка за закарпатский клуб в УПЛ.
Сергей Мякушко, ФК Минай
02 февраля 2022, 18:17
Минай на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Сергея Мякушко.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
28-летний украинец присоединился к Минаю осенью прошлого года, однако за это время провел всего лишь три встречи в УПЛ.
До перехода в закарпатский клуб Мякушко выступал за Динамо, Ворсклу, Карпаты, Говерлу, Оболонь, Алькоркон и Подбескидзе.
Ранее Минай объявил о подписании двух опытных футболистов.