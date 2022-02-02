Украина

Киевляне добились успеха в очередном спарринге.

Динамо одержало победу над сербским клубом Чукарички со счетом 3:2 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

Киевляне пропустили дважды в первом тайме от Раконьяца и Чоловича, однако точные удары Шапаренко, Буяльского и Витиньо с 70-й по 83-ю минуты позволили им добиться победы.

Динамо – Чукарички 3:2

Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяц, 16, Чолович, 17.

Нереализованный пенальти: Шапаренко 70 (вратарь)

Динамо (первый тайм): Бойко (к) – Дубинчак, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.

Динамо (второй тайм): Бущан – Караваев, Боль, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат (Беседин 83), Цыганков.

Ранее сообщалось, что Динамо также проведет спарринг с болгарским Левски.