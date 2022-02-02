Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка с участием киевлян.

Динамо одержало волевую победу над Чукаричками со счетом 3:2 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

У сербского клуба в первом тайме отличились Раконьяц и Чолович, а в составе киевлян во второй половине встречи забили Шапаренко, Буяльский и Витиньо.

Динамо – Чукарички 3:2

Голы: Шапаренко, 70, Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяц, 16, Чолович, 17.



Динамо (первый тайм): Бойко (к) – Дубинчак, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.

Динамо (второй тайм): Бущан – Караваев, Боль, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат (Беседин 83), Цыганков.

Чукарички (стартовый состав): Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Мужской, Лукич, Савич, Роконьяк.

Предупреждения: Бражко – Дрежгич, Роганович, Ковач.