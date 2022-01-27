Украина

Алан Аусси попробует закрепиться в команде Юрия Вирта.

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт рассказал о том, что его команда вскоре арендует у киевского Динамо защитника Алана Аусси.

"Нам однозначно нужно было усиление. Президент поставил задачу омолодить состав. Над этим и работала селекция. Я доволен действиями Кобака и Брука которые находятся у нас на просмотре. В конце сбора мы скорее всего подпишем с ними контракты.

Сегодня еще приедет центральный двадцатилетний защитник. Он будет взят в аренду у Динамо на полтора года с правом выкупа. Это Алан Аусси", — приводит слова Вирта ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что последние полтора года Аусси провел в белорусском клубе Торпедо-БелАЗ, в котором отыграл 28 матчей, забив три гола и отдав один ассист.

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