Алан Аусси попробует закрепиться в команде Юрия Вирта.
Алан Аусси, dynamo.kiev.ua
27 января 2022, 19:38
Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт рассказал о том, что его команда вскоре арендует у киевского Динамо защитника Алана Аусси.
"Нам однозначно нужно было усиление. Президент поставил задачу омолодить состав. Над этим и работала селекция. Я доволен действиями Кобака и Брука которые находятся у нас на просмотре. В конце сбора мы скорее всего подпишем с ними контракты.
Сегодня еще приедет центральный двадцатилетний защитник. Он будет взят в аренду у Динамо на полтора года с правом выкупа. Это Алан Аусси", — приводит слова Вирта ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что последние полтора года Аусси провел в белорусском клубе Торпедо-БелАЗ, в котором отыграл 28 матчей, забив три гола и отдав один ассист.
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