Украина

Функционер рассказал о трансферных планах клуба.

Президент Вереса Иван Надеин поделился информацией о том, кто в ближайшее время пополнит состав команды.

"Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.

Подписание англичанина? Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу", – рассказал Надеин в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Верес арендовал полузащитника сборной Эстонии Владислава Крейду.