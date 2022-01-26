Команда Олега Дулуба снова не смогла поразить ворота соперника.
ФК Динамо Тбилиси
26 января 2022, 19:52
В рамках очередного товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в Турции, Львов расписал мировую против грузинского Динамо Тбилиси.
Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.
Отметим, что это второй спарринг без забитых мячей для команды Олега Дулуба. В прошлой игре львовяне расписали мировую с австрийским Хартбергом.
Львов — Динамо Тбилиси 0:0
Львов (1-й тайм): Илющенков, Романчук, Грисьо, Васильев, Якимец, Бусько, игрок на просмотре, Мышенко, Довгий, Ременюк, Крушинский.