Украина

Команда Олега Дулуба снова не смогла поразить ворота соперника.

В рамках очередного товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в Турции, Львов расписал мировую против грузинского Динамо Тбилиси.

Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Отметим, что это второй спарринг без забитых мячей для команды Олега Дулуба. В прошлой игре львовяне расписали мировую с австрийским Хартбергом.

Львов — Динамо Тбилиси 0:0

Львов (1-й тайм): Илющенков, Романчук, Грисьо, Васильев, Якимец, Бусько, игрок на просмотре, Мышенко, Довгий, Ременюк, Крушинский.