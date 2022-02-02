Украина: Вторая лига

В первой половине сезона украинец провел всего лишь четыре матча.

ЛНЗ на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Новиковым.

Детали контракта с 22-летним украинцем не разглашаются, но он достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Новиков покинул Александрию в январе этого года. В первой половине сезона он провел всего лишь четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.

После первой половины сезона подопечные Юрия Бакалова занимают третье место в группе А Второй лиги.