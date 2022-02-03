Украина

Главный тренер Александрии поделился впечатлениями о начале зимних сборов.

Юрий Гура остался доволен первой частью зимних сборов Александрии.

"К сожалению, мы не смогли отправиться в Турцию в полном составе, – цитирует главного тренера официальный сайт клуба. – Часть травмированных игроков осталась в Украине, а вместо них мы взяли с собой игроков молодежной команды".

"Несмотря на ливни и снег, мы провели 12 эффективных тренировочных дней и 5 спаррингов. В целом, я доволен тем, как прошли сборы. Во второй их части уже будем наигрывать оптимальный состав".

"В каждом из спаррингов на первом сборе мы играли двумя составами, чтобы дать всем возможность проявить себя, к тому же наши соперники уже провели определенный период подготовки, мы же только начинали, поэтому результаты особого значения не имели".

"4 февраля команда возвращается к тренировкам, и уже на втором сборе начнем готовиться непосредственно к матчу против ФК Львов".

На втором сборе Александрия планирует провести 5 контрольных матчей.