Украина

Наставник ПФК Львов рассказал о процессе подготовки команды к возобновлению чемпионата Украины.

Главный тренер ПФК Львов Олег Дулуб поделился деталями подготовки футболистов к второй части Украинской Премьер-Лиги.

Белорусский специалист также рассказал о том, доволен ли он новичками, которые уже пополнили состав команды.

"Все футболисты находятся в очень хороших физических кондициях — у ребят было три дня выходных, после чего они вернулись в Турцию. Задания я давал простые — физические упражнения, после чего мы вместе будем готовиться к весне. Основной упор будем делать на скоростные атаки.

Спарринг-партнеров нам подбирали операторы исходя из наших пожеланий касаемо силы соперника. Сейчас это сделать не так просто, ведь в некоторых чемпионатах уже возобновились игры. Нам интересно играть с румынскими и чешскими клубами.

Думаю, что к началу второй части чемпионата мы выйдем в хорошем состоянии. Сейчас мы делаем акценты на скорость и силу.

Что касается новичков, то я доволен тем, кого мы пригласили. Наверняка, подписания будут еще. Мы будем искать игроков вплоть до начала чемпионата", — сказал Дулуб пресс-службе львовян.

Отметим, что последним подписанием ПФК Львов стал экс-футболист Шахтера и Мариуполя Назарий Муравский.