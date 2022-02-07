Украина

Поражение могло было быть более серьезным, если бы не вратарь ровенчан.

Верес потерпел третье поражение в пятом матче на зимних сборах — на сей раз от болгарского Левски.

Уже на 2-й минуте болгары повели в счете, а на 20-й минуте могли удвоить преимущество, но Ющищин сумел парировать пенальти.

До перерыва голкипер был настоящим героем матча, отразив несколько ударов с близкого расстояния, после чего Сергийчук сравнял счет.

Удержать ничью не удалось, игровое преимущество было на стороне 26-кратного чемпиона Болгарии. Ровенчане отметились только удалением Кобака (которого, согласно регламенту, заменил Геннадий Пасич) и в середине второго тайма вновь пропустили.

Верес: Ющишин (Когут, 46) — Савошко (Солдат, 70), Аусси (Гук, 46), Махнев (Мирошник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Петько (Кучеров, 70), Полюлях (Крейда, 70), Кобак (Г.Пасич, 48), Гечев (Дахновский, 70), Гайдучик (Брук, 46), Сергийчук (Поворознюк, 70).

Во вторник, 8 февраля, Верес сыграет с Металлистом.