Команда Мирчи Луческу провела очередной спарринг на сборах в Турции.
Витиньо, ФК Динамо Киев
07 февраля 2022, 17:53
Киевское Динамо провело свой четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу был черногорский клуб Рудар Плевля.
Несмотря на полное доминирование "бело-синих", украинская команда долго могла распечатать ворота соперника. У черногорцев была парочка контратак, но ничем опасным они не закончились.
Единственный гол в матче был забит на 84 минуте, когда Буяльский, находясь в штрафной соперника заметил свободного Витиньо, который в касание точно пробил в дальний угол.
Таким образом, Динамо одержало минимальную победу со счетом 1:0. До этого киевляне разошлись миром с Левски, а перед этим обыграли Лудогорец и Чукарички.
Динамо — Рудар 1:0
Гол: Витиньо, 84.
Динамо (1 тайм): Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена – Кулач.
Динамо (2 тайм): Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо – Ванат (Беседин, 75).
Рудар: Агович – Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич – Матсуи, Голубович, Попович, Гашевич, Живкович – Стрек.
Предупреждения: Голубович — Кулач.