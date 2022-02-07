Украина

Команда Мирчи Луческу провела очередной спарринг на сборах в Турции.

Киевское Динамо провело свой четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу был черногорский клуб Рудар Плевля.

Несмотря на полное доминирование "бело-синих", украинская команда долго могла распечатать ворота соперника. У черногорцев была парочка контратак, но ничем опасным они не закончились.

Единственный гол в матче был забит на 84 минуте, когда Буяльский, находясь в штрафной соперника заметил свободного Витиньо, который в касание точно пробил в дальний угол.

Таким образом, Динамо одержало минимальную победу со счетом 1:0. До этого киевляне разошлись миром с Левски, а перед этим обыграли Лудогорец и Чукарички.

Динамо — Рудар 1:0

Гол: Витиньо, 84.

Динамо (1 тайм): Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена – Кулач.

Динамо (2 тайм): Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо – Ванат (Беседин, 75).

Рудар: Агович – Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич – Матсуи, Голубович, Попович, Гашевич, Живкович – Стрек.

Предупреждения: Голубович — Кулач.