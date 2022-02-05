Украина

Футболист рассказал о своем самочувствии после болезни.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный рассказал, в какой форме перебывает после пропущенного первого сбора из-за COVID-19.

"Узнал о том, что у меня COVID-19 когда мы гуляли с девушкой. Мне позвонили и сказали, что я сдал положительный тест. Я сразу же поехал домой. Болел дней шесть, но плохо себя чувствовал всего один, первый после полученного результата теста. В этот день была температура, а затем просто слабость.

Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей Динамо на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм".

"Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.

Не скажу, что легко дается на втором сборе, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее".

"Каждый матч по-своему важен и полезен. Например, Левски играл более агрессивно, их игроки не выбивали мяч просто так и накрывали нас агрессивно, оказываясь без мяча. Что этот матч, что предыдущие выдались очень хорошими. Соперники были в хорошей форме, ведь у них скоро начинаются официальные матчи.

Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры", — сказал Забарный.

На вторых сборах Динамо провело уже три спарринга. Киевляне переиграли Лудогорец и Чукарички и сыграли вничью с Левски.