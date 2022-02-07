Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями о тренировочном процессе киевлян.

Капитан и полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал учебно-тренировочный сбор киевской команды перед второй половиной сезона.

"На сборах больше голова устает. Физически вроде бы нормально уже готовы. Труднее всего было на пятый день сбора здесь, когда была игра с Левски — это был самый трудный день в плане психологии. А так день отдохнули, после чего тренировка была в радость.

Я бы не сказал, что физически мы были уставшими. Даже наоборот — судя по тому объему работы, который мы выполнили в матче с Левски, сделали больше, пробежали больше, чем в любой другой игре на обоих сборах. Так что дело не в физических кондициях, а больше в психологии.

Мистер работает уже полтора года в Динамо, и мы нормально относимся к такому напряженному графику тренировок. Не думаю, что подбираются какие-то конкретные соперники или кто-то сидит и рассчитывает, с кем нам удобно было бы сыграть, а с кем – нет. Сейчас еще коронавирус гуляет и вносит свои коррективы.

В Испании было приятнее тренироваться – это касается и погоды, и качества полей. Здесь же есть больше возможностей, чтобы варьировать спарринг-партнеров. Но, в общем-то, грех жаловаться, ведь в Украине таких полей, как в Турции, мы бы не нашли. Если же сравнивать Испанию и Турцию, то условия для тренировок были лучше на Пиренеях", — приводит слова Сидорчука пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Динамо Киев проведет товарищеский матч против 18-кратного чемпиона Грузии.