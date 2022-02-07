Представляем вашему вниманию видео лучших моментов спарринга.
ФК Динамо Киев
07 февраля 2022, 21:43
В очередном контрольном матче киевское Динамо минимально обыграло черногорский Рудар (1:0).
Единственный и победный гол был забит на 84 минуте, а его автором стал Витиньо, который воспользовался классным пасом от Буяльского, пробив в дальний угол.
Обзор матча:
Динамо — Рудар 1:0
Гол: Витиньо, 84.
Динамо (1 тайм): Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена – Кулач.
Динамо (2 тайм): Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо – Ванат (Беседин, 75).
Рудар: Агович – Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич – Матсуи, Голубович, Попович, Гашевич, Живкович – Стрек.
Предупреждения: Голубович — Кулач.