В очередном контрольном матче киевское Динамо минимально обыграло черногорский Рудар (1:0).

Единственный и победный гол был забит на 84 минуте, а его автором стал Витиньо, который воспользовался классным пасом от Буяльского, пробив в дальний угол.

Обзор матча:

Динамо — Рудар 1:0
Гол: Витиньо, 84.

Динамо (1 тайм)Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена – Кулач.

Динамо (2 тайм): Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо – Ванат (Беседин, 75).

Рудар: Агович – Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич – Матсуи, Голубович, Попович, Гашевич, Живкович – Стрек.

Предупреждения: Голубович — Кулач.