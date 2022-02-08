Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка в рамках товарищеского турнира.

В очередном поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 в очном противостоянии сойдутся между собой харьковский Металлист из Первой лиги и клуб УПЛ — ровенский Верес.

Следить за ключевыми событиями данного поединка вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua. Если у вас не отображается видео на сайте, то вы можете смотреть матч напрямую на YouTube-канале ПЕРША ЛІГА.

Поединок Металлист — Верес состоится сегодня, 8 февраля, в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что для Металлиста это будет второй поединок за один день. В первой встрече харьковчане расписали мировую с Петролулом из Плоешти.