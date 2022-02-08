Харьковчане сумели отыграться.
Фото ФК Металлист
08 февраля 2022, 13:06
В очередном контрольном поединке на сборах в Турции Металлист встретился Петролулом из Плоешти.
Поединок лидеров Первых лиг Украины и Румынии сильнейшего не выявили.
Уже в первой атаке на 2-й минуте Петролул открыл счет, а на 34-й Металлист его сравнял после пенальти, назначенного за игру рукой.
Харьковчане играли "облегченным" составом, а "основа" выйдет в 19:00 в матче турнира Winter Cup 2022 против Вереса.
Металлист — Петролул 1:1
Голы: Чидомере, 34, с пенальти — Байя, 2.