Украина: Первая лига

Харьковчане сумели отыграться.

В очередном контрольном поединке на сборах в Турции Металлист встретился Петролулом из Плоешти.

Поединок лидеров Первых лиг Украины и Румынии сильнейшего не выявили.

Уже в первой атаке на 2-й минуте Петролул открыл счет, а на 34-й Металлист его сравнял после пенальти, назначенного за игру рукой.

Харьковчане играли "облегченным" составом, а "основа" выйдет в 19:00 в матче турнира Winter Cup 2022 против Вереса.

Металлист — Петролул 1:1

Голы: Чидомере, 34, с пенальти — Байя, 2.