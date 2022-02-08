Украина

Футболист "горожан" вернулся к тренировкам после серьезного повреждения.

Защитник Александрии Тимур Стецьков прокомментировал свое возвращение к тренировочному процессу после серьезной травмы колена, которую он получил в октябре прошлого года.

"Конечно, я очень рад присоединиться к команде. Хотелось бы начать тренировки в общей группе, но мне предстоит еще один-два месяца реабилитации, так что буду потихоньку набирать форму. После операции прошло ровно три месяца, поэтому сейчас уже начинаю бегать и набирать динамику.

Доктор доволен, потому что мы даже немного опережаем сроки восстановления. Надеюсь, что через месяц или два смогу выйти на поле", — приводит слова Стецькова ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Александрия выиграла дело у Десны по вопросу перехода Калитвинцева.