Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.
ФК Александрия
08 февраля 2022, 10:41
Очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах Александрия проведет против австрийского Капфенберга.
После 16 туров Капфенберг набрал 17 очков и занимает 10 место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Австрии.
Матч состоится сегодня, 8 февраля, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
Отметим, что в своем последнем спарринге Александрия расписала мировую с Раннерсом.