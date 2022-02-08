Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах Александрия проведет против австрийского Капфенберга.

После 16 туров Капфенберг набрал 17 очков и занимает 10 место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Австрии.

Матч состоится сегодня, 8 февраля, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, что в своем последнем спарринге Александрия расписала мировую с Раннерсом.