Украина

Сергей Палкин рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о том, что "горняки" также могли принять участие в товарищеском турнире Winter Cup-2022, который сейчас проходит в Турции.

"Организация турнира очень интересная. Мне очень понравилась его структура, когда есть по две команды с УПЛ и Первой лиги. Думаю, для болельщиков это очень интересно, потому что всем хочется посмотреть на свои команды и увидеть, на каком они уровне. Также украинским болельщикам интересно посмотреть на кандидатов на выход в УПЛ. Поэтому, мне кажется, что эту структуру в будущем нужно сохранить, турнир будет очень интересным.

Я общался с владельцем Полесья Геннадием Буткевичем, ему очень нравится организация турнира и сама идея. В этом турнире есть определенная интрига, футбол смотрится на одном дыхании. Думаю, мы также могли бы к нему присоединиться, но, к сожалению, получили такое предложение уже после того, как у нас были распланированы все контрольные матчи. Однако сама идея очень интересная, и я считаю, что ее надо развивать", — приводит слова Палкина ТК Футбол 1/2/3.

Ближайший матч команда Роберто Де Дзерби проведет против Шахтера из Караганды. Игра состоится 12 февраля.