Украина

Команда Мирчи Луческу провела очередной спарринг на сборах в Турции.

В очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе киевское Динамо минимально обыграло Динамо Тбилиси со счетом 1:0.

В первой половине первого тайма самым активным был хавбек киевлян Денис Гармаш, который дважды мощно пробивал по воротам соперника, но оба раза мяч пролетал над перекладиной ворот.

Затем на 21 минуте Буяльский отдал мяч под удар Кулачу, который классно пробил с линии штрафной точно в дальний угол ворот.

Во втором тайме команда Мирчи Луческу продолжила контролировать ситуацию на поле, но реализовать свои моменты больше не смогла.

Динамо Киев - Динамо Тбилиси (Грузия) 1:0

Гол: Кулач, 21.

Динамо Киев (1 тайм): Бущан – Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Кулач – Шкурин (Ванат, 31).

Динамо Киев (2 тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 62).

Динамо Тбилиси: Кереселидзе – Каландадзе, Гбеньон, Майсурадзе – Камара, Осей, Мойскришвили, Антилевский, Папава – Беленький.

Предупреждения: Майсурадзе