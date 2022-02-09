Украина

Также эстонский новичок Ворсклы рассказал о том, что у него есть украинские корни.

Новоиспеченный полузащитник полтавской Ворсклы Богдан Ващук прокомментировал свой переход в украинский клуб.

"Все произошло быстро, буквально за три часа. Я сыграл товарищескую игру против Руха, а вечером мне позвонили, и сказали о заинтересованности во мне Ворсклы. На следующий день все решилось.

Я играл на разных позициях в центре поля. Могу сыграть в опорной зоне, бокс-ту-бокс, а также атакующего полузащитника. Больше всего люблю играть на позиции бокс-ту-бокс и давать объем на поле. В Ворскле играет мой соотечественник Йоонас Тамм, поэтому мне будет легче в адаптации.

У меня есть украинские корни. Дедушка мой из Ровно, а бабушка из Донецкой области. Папа родился в Эстонии", — приводит слова Ващука ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Ворскла арендовала 26-летнего эстонца до конца этого года.