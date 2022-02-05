Украина: Первая лига

Евгений Павлюк продолжит карьеру в клубе Первой Лиги.

Один из лидеров Первой Лиги криворожский Кривбасс продолжает комплектацию команды накануне возобновления чемпионата.

Очередным зимним новичком команды стал Евгений Павлюк, который до недавнего времени представлял цвета полтавской Ворсклы. Соглашение подписано на правах аренды сроком на один год.

В первой половине сезона 2021/22 Павлюк сыграл четыре поединка за полтавчан, не отличившись результативными действиями.

Ранее Кривбасс объявил о подписании Бухала.