Подопечные Мирчи Луческу получили два выходных дня.
Игроки Динамо в Борисполе, фото Динамо
10 февраля 2022, 19:56
После контрольного матча против Широки Бриега Динамо вернулось в Киев, а уже через несколько дней вновь полетит в Турцию.
Как сообщает официальный сайт клуба, самолет с игроками Динамо приземлился в аэропорту Борисполь. Футболисты и персонал получили два дня отдыха.
На третий сбор в Турцию Динамо отправится уже в воскресенье, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля.
Напомним, что Динамо запланировало пять товарищеских матчей на третьем сборе.