Украина

Подопечные Мирчи Луческу получили два выходных дня.

После контрольного матча против Широки Бриега Динамо вернулось в Киев, а уже через несколько дней вновь полетит в Турцию.

Как сообщает официальный сайт клуба, самолет с игроками Динамо приземлился в аэропорту Борисполь. Футболисты и персонал получили два дня отдыха.

На третий сбор в Турцию Динамо отправится уже в воскресенье, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля.

Напомним, что Динамо запланировало пять товарищеских матчей на третьем сборе.