Украина

Хавбек Динамо прокомментировал выступления своего партнера по команде.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал выступления своего партнера по команде Витиньо.

Футболист сделал акцент на языковом барьере, однако похвалил бразильца за уровень футбола, который он демонстрирует.

"Атмосфера в команде очень хорошая, дружественная. Мы все время проводим вместе, а это очень хорошо для командного духа. Молодые игроки быстро включились в работу, все хотят играть.

Когда я впервые приехал на сборы с Динамо — было тяжело, я не знал языка. Представляю, как сейчас Витиньо — он не понимает русского языка. Тем не менее, он очень хорошо выглядит на поле. Надеемся, что он так и продолжит, будет забивать", — сказал Вербич в сюжете FootballHub.

В текущем сезоне Витиньо провел 13 матчей за Динамо Киев во всех турнирах, в которых сумел забить три мяча.

Отметим, что бразилец отметился точным ударом в товарищеском матче с Рударом, видео которого доступно на нашем сайте.