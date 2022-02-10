Хавбек Динамо прокомментировал выступления своего партнера по команде.
беньямин вербич, фото динамо киев
10 февраля 2022, 21:58
Полузащитник киевского Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал выступления своего партнера по команде Витиньо.
Футболист сделал акцент на языковом барьере, однако похвалил бразильца за уровень футбола, который он демонстрирует.
"Атмосфера в команде очень хорошая, дружественная. Мы все время проводим вместе, а это очень хорошо для командного духа. Молодые игроки быстро включились в работу, все хотят играть.
Когда я впервые приехал на сборы с Динамо — было тяжело, я не знал языка. Представляю, как сейчас Витиньо — он не понимает русского языка. Тем не менее, он очень хорошо выглядит на поле. Надеемся, что он так и продолжит, будет забивать", — сказал Вербич в сюжете FootballHub.
В текущем сезоне Витиньо провел 13 матчей за Динамо Киев во всех турнирах, в которых сумел забить три мяча.
Отметим, что бразилец отметился точным ударом в товарищеском матче с Рударом, видео которого доступно на нашем сайте.