Черниговская команда запланирована четыре спарринга в Турции.
ФК Десна
11 февраля 2022, 13:40
Сегодня, 11 февраля, черниговская Десна отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команда Александра Рябоконя будет базироваться в Антали в отеле Miracle Hotel.
В Турцию "северяне" отравились в составе из 24 футболистов.
Вратари: Игорь Литовка, Роман Мысак.
Защитники: Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Евгений Селин, Даниил Пусь, Александр Сафронов, Александр Масалов, Артем Хацкевич.
Полузащитники: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завийский, Викентий Волошин, Георгиос Эрмеидис, Сергей Макаренко, Денис Демьяненко, Джилиндо Безгубченко, Богдан Шейко.
Нападающие: Денис Безбородько, Максим Дегтярев, Илья Шевцов, Алексей Пащенко.
На учебно-тренировочном сборе Десна проведет четыре контрольных матча и первая игра состоится уже 14 февраля. Соперником "северян" будет Вележ, представляющий Боснию и Герцеговину.
После 18 игр Десна набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.