Украина

Черниговская команда запланирована четыре спарринга в Турции.

Сегодня, 11 февраля, черниговская Десна отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда Александра Рябоконя будет базироваться в Антали в отеле Miracle Hotel.

В Турцию "северяне" отравились в составе из 24 футболистов.

Вратари: Игорь Литовка, Роман Мысак.

Защитники: Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Евгений Селин, Даниил Пусь, Александр Сафронов, Александр Масалов, Артем Хацкевич.

Полузащитники: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завийский, Викентий Волошин, Георгиос Эрмеидис, Сергей Макаренко, Денис Демьяненко, Джилиндо Безгубченко, Богдан Шейко.

Нападающие: Денис Безбородько, Максим Дегтярев, Илья Шевцов, Алексей Пащенко.

На учебно-тренировочном сборе Десна проведет четыре контрольных матча и первая игра состоится уже 14 февраля. Соперником "северян" будет Вележ, представляющий Боснию и Герцеговину.

После 18 игр Десна набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.