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Украинский специалист раскрыл подробности увольнения из сборной.

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал о своем уходе из национальной команды в преддверии Евро-2016.

"Обижен ли я на Шевченко? Как-то вроде ситуативно. Ну пообижался месяц, ну и все. Как-то было обидно, тем более сделано было это специально, потому что во Франции был. Жил, живу там, играл там. Тяжело было подождать конца чемпионата Европы, и потом не продлить контракт?

Я мог бы сделать, попросить. У нас контракт был до ноября, 2015 года. Что стоило президенту Конькову подписать на десять лет со мной контракт? Я не пошел просить, я не стал клянчить. Я не говорю, что я спокоен, но надо было по-человечески.

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Можно было иначе все сделать. Это будет на их совести. Вызови ты за месяц и скажи, что не будем продлевать контракт. Надо у Фоменко спросить, почему он меня не отстоял. Надо у него спросить, у руководителей. Я ему вопросов не задавал, потому что это ниже моего достоинства. Я не цеплялся зубами за эту должность, но осадочек остался", – рассказал Заваров в интервью программе Вацко Live.

Напомним, Заваров исполнял роль ассистента главного тренера Михаила Фоменко с 2013 года, но перед началом Евро-2016 его на этой должности заменил Андрей Шевченко.